Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,2%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг. предусматривает рост ВВП России в 2021 году на 4,2%, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС. Вместе с тем на 2022-2024 годы ожидается рост на 3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что темпы роста ВВП РФ по итогам текущего года составят 4,2%, в 2022 году - 3%, в дальнейшем будут зависеть от эффективности инвестиционной политики.

Рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 4,8%, а в 2023-2024 годах превысит уровень 5%, отмечается в пояснительной записке.

"С учетом реализации мер, направленных на расширение инвестиционного потенциала экономики, рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 4,8%, а в 2023-2024 годах превысит уровень 5%" - говорится в документе.

Россия в 2021 году может добыть 516,8 млн тонн нефти, прогноз по добыче на 2022 год повышен на 1,4%, до 559,9 млн тонн - проект бюджета.

Добыча газа в России в 2021 году составит 758,8 млрд куб. м, прогноз на 2022 год понижен на 2,8%, до 748,9 млрд куб. м - проект бюджета.

Инфляция в России по итогам 2021 года составит 5,8%, в 2022-2024 годах - 4% ежегодно - проект бюджета.

Прогноз по экспорту нефти из РФ на 2022 г. повышен на 6,7% - до 273,8 млн т, по экспорту газа - понижен на 3,3%, до 230,5 млрд куб. м - проект бюджета.

Розничный оборот в РФ в 2021 году вырастет на 6,9%, в 2022-2024 годах ожидается рост на 2,8-2,9%. - проект бюджета.

РФ планирует увеличить в 2022 г. финансирование госпрограммы по развитию промышленности на 18%, до 557,8 млрд руб. - материалы к проекту бюджета.

Общий объем госдолга РФ в 2021 г. предусмотрен в объеме 17,8% ВВП в 2022 г - 19,4% ВВП, в 2023 г - 20,1% ВВП, в 2024 г - 20,8% ВВП - проект бюджета.

Цена нефти Urals составит $66 за баррель в 2021 г., снизится до $62,2 за баррель в 2022 г. - проект бюджета РФ.