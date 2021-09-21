МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в 2022-2024 годах будет удерживаться на уровне 4,6%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время ситуация близка к полной занятости (с учетом оттока мигрантов): уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 года, количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням. В 2022-2024 годах уровень безработицы будет удерживаться на уровне 4,6%", - говорится в документе.

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ составит 3% в 2021 году, 2,4% - в 2022 году, 2,5% - в 2023-2024 годах, отмечается в пояснительной записке.

"Расширение потребительского спроса на среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом улучшении динамики реальных располагаемых доходов населения (3,0% и 2,4% г/г в 2021-2022 годах, 2,5% в 2023-2024 годах)" - говорится в документе.