На освоение лесов до 2024 года направят 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средства от уплаченной "Норникелем" компенсации за разлив топлива в Норильске в объеме 7,5 млрд рублей до 2024 года будут направлены на мероприятия по лесоустройству в зоне интенсивного освоения лесов. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

Средства будут направлены на реализацию комплекса мероприятий "Обеспечение эффективной реализации государственных функций в области лесных отношений" в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства". С 2022 года по 2024 годы на лесоустройство будет выделяться по 2,5 млрд рублей ежегодно.

В мае 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля"). Тогда вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. м. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии и снизил сумму взыскания до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью ее оплатил.