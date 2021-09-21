Чернышенко: количество аккредитованных отечественных IT-компаний за год выросло до 15 тыс.

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло за последний год на 3 тыс. и на данный момент составляет почти 15 тыс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем обращении к участникам Международного форума "Казань Digital Week - 2021". Мероприятие проходит в Казани с 21 по 24 сентября.

"По поручению президента России в этом году приняты первый и второй пакеты мер поддержки IT-отрасли. Благодаря этому за последний год количество аккредитованных отечественных IT-компаний выросло на 3 тыс. и на данный момент составляет почти 15 тыс. Число программных продуктов в реестре отечественного ПО увеличилось почти в два раза, до 11 тыс., а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 трлн рублей", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что на сегодняшний день на портале Госуслуг зарегистрировано больше 85 млн верифицированных пользователей. Также Чернышенко отметил, что в регионах по поручению президента приняты стратегии цифровой трансформации основных отраслей экономики и социальной сферы. Во многих субъектах они готовились при участии бизнеса. Их реализация также будет осуществляться руководителями цифровой трансформации совместно с предпринимателями IT-сферы.

Вице-премьер напомнил, что подписанный две недели назад председателем правительства Михаилом Мишустиным второй пакет мер поддержки IT-отрасли включает в себя 62 мероприятия, из которых 20 носят общесистемный характер. 42 мероприятия направлены на стимулирование развития и внедрения российских решений в конкретных отраслях экономики и социальной сферы. "Для бизнеса внедряются стандарты электронного обмена данными и документами - можно будет отказаться от обязательного хранения бумажных первичных документов для представления в контрольные органы. Все это ведет к снижению административной нагрузки и к упрощению ведения бизнеса в России", - заключил вице-премьер.