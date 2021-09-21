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Приватизация принесет в федеральный бюджет 3,9 млрд рублей в 2022 году

В 2023 году объем поступлений составит 871,9 млн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем средств, которые поступят в федеральный бюджет от приватизации в 2022 году, составит 3,9234 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем поступлений в федеральный бюджет средств от приватизации федерального имущества в 2022 году составит 3 923,4 млн рублей, 2023 году - 871,9 млн рублей, в 2024 году указанные поступления не планируются", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что объем поступлений в бюджет РФ в рамках приватизации в 2020 году превысил 4 млрд рублей против планового показателя в 3,6 млрд рублей.

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Россия
Бюджет жилищной госпрограммы в 2022 году составит более 395,9 млрд рублей
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