На нацпроект "Здравоохранение" в 2022-2024 годах направят свыше 687 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на финансирование национального проекта "Здравоохранение" в период 2022-2024 годов запланированы в размере более 687 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Здравоохранение" запланированы в 2022 году в объеме 254 397,3 млн рублей, в 2023 году - 215 601,6 млн рублей, в 2024 году - 217 769,9 млн рублей", - говорится в документе.

В частности, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными в 2022 году увеличены на 3,3 млрд рублей, в 2023 году - на 3,46 млрд рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, увеличены на 312,1 млн рублей. "Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" обусловлено перераспределением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство онкологического диспансера в ГУЗ "Тульский областной онкологический диспансер" г. Тула, с 2024 года в объеме 2 873,7 млн рублей на 2022 год в объеме 1 685,0 млн рублей и на 2023 год в объеме 1 188,7 млн рублей", - отмечается пояснительной записке.

Кроме того, меняются параметры финансирования проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", в частности, из-за увеличения объема бюджетных ассигнований на строительство многопрофильной областной детской клинической больницы третьего уровня в областной детской клинической больнице в Курске. "Изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на внедрение международной классификации болезней одиннадцатого пересмотра на территории Российской Федерации в 2022 году", - сказано в документе.