Россия в 2022 году потратит на национальную оборону 3,51 трлн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы России на национальную оборону составят 3,51 трлн рублей в 2022 году, в 2023 и 2024 годах этот показатель достигнет 3,55 и 3,81 трлн рублей соответственно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей", - говорится в записке.

Как отмечается в документе, доля расходов на национальную оборону по сравнению с ВВП 2022 года превысит 2,5%. "По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Национальная оборона" составит в 2022 году - 2,6%, в 2023 и 2024 годах - 2,5%", - указано в записке.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Национальная оборона" в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом (14,4 %) увеличится и составит 14,9 %, 14,5 % и 15,3 % соответственно, отмечается в документе.