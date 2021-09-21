Более 241 млрд рублей планируется направить на улучшение экологии России в 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 125,9 млрд рублей планируется направить на улучшение состояния экологии России в рамках госпрограммы "Охрана окружающей среды" и более 115,6 млрд рублей в рамках нацпроекта "Экология" в 2022 году. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Охрана окружающей среды", в 2022 году составят 125 854,7 млн рублей, в 2023 году - 147 561,9 млн рублей и в 2024 году - 112 364,3 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Экология" запланированы в 2022 году в объеме 115 561,3 млн рублей. "В 2023 году - 125 225,3 млн рублей, в 2024 году - 99 544,7 млн рублей", - уточняется в документе.

В новость была внесена правка (13:56 мск) - передается с исправлением даты в лиде, правильно - в 2022 году.