Кабмин Украины представил в Раде госбюджет-2022 с ростом ВВП 3,8% и инфляцией в 7,3%

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины представило в Верховной раде проект государственного бюджета на 2022 год, который предусматривает рост реального ВВП на уровне 3,8%, инфляцию - 7,3%. Такие данные во вторник сообщил с парламентской трибуны министр финансов страны Сергей Марченко, представляя проект главного финансового документа страны.

"Доходы бюджета предусматриваются на уровне 1 трлн 71,1 млрд гривен ($36,93 млрд при расчетном курсе 29 гривен за доллар), расходы - 1 трлн 350 млрд гривен ($46,55 млрд). Госбюджетом прогнозируется рост реального ВВП в 3,8%, инфляция ожидается на уровне 7,3%. Дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 млрд гривен ($9,31 млрд), или 6% ВВП", - сказал министр.

По словам Марченко, бюджет-2022 является "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее". Он добавил, что в 2022 году важнейший приоритет - медики, военные, ветераны войны. Марченко заверил, что бюджет-2022 является реалистичным и сбалансированным, "основывается на прогнозе, который предполагает дальнейшее оживление экономической динамики".

По его словам, на сектор обороны предполагается направить 5,92% ВВП (267 млрд гривен, или $9,21 млрд), что "станет самым крупным финансированием оборонной сферы за годы независимости страны". В нынешнем году на оборону и безопасность выделяется 5,45% ВВП, или 245,8 млрд гривен (почти $9 млрд). По сравнению с 2020 годом расходы на оборону вырастут на 8,53%, а по сравнению с 2019 годом - на 16% (212 млрд гривен, или $7,7 млрд).

Проектом бюджета-2022 предусматривается государственный долг на уровне 64,6% ВВП, а среднемесячная зарплата по стране - 13,6 тыс. гривен (около $470). Расходы на образование составят 174 млрд гривен ($6 млрд, рост 24,3%), медицину - 156 млрд гривен ($5,38 млрд, рост 21,4%), социальную защиту населения - 324 млрд гривен ($11,2 млрд, рост 2,4%).

Проект бюджета передан в профильный комитет Рады для подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Депутаты могут внести поправки в главный финансовый документ до 1 октября.