Бюджет нацпроекта по поддержке МСП запланирован в объеме 215 млрд рублей на 2022-2024 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ассигнования федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" планируются в объеме свыше 215 млрд рублей в 2022-2024 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланированы в 2022 году в объеме 64 107,8 млн рублей, в 2023 году - 75 504,0 млн рублей, в 2024 году - 75 602,7 млн рублей", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

По сравнению с утвержденными законом № 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" ассигнования в 2022 году будут увеличены на 3,15 млрд рублей, в 2023 году - уменьшены на 3,15 млрд рублей. А в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, не изменятся, уточняется в пояснительной записке.

В состав нацпроекта по поддержке МСП входят четыре федеральных проекта: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами".