Шадаев заявил, что должность IT-омбудсмена должна появиться в России до конца года

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Должность IT-омбудсмена будет введена в России до конца года. Об этом в кулуарах международного форума Kazan Digital Week - 2021 заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы обсуждаем механизм, после этого будем обсуждать кандидатуры. По планам - до конца года [должна быть введена должность]", - сказал Шадаев.

Минцифры и Минэкономразвития создадут институт IT-омбудсмена по защите прав компаний в целях выявления системных проблем в этом секторе. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством России. Создание института IT-омбудсмена по защите прав IT-компаний предусматривает выявление системных проблем в секторе IT, а также работы по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей.