Федерация рестораторов и отельеров России предложила обнулить НДС для гостиниц

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предложил обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для средств размещения, что позволит снизить цены на проживание для гостей. Об этом он сообщил во вторник на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению вопроса регулирования цен на гостиничные услуги во время проведения крупных международных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила, что не поддерживает государственное регулирование цен на отели и выступает за рыночные механизмы.

"НДС, который платят гостиницы в различных странах, он намного меньше, чем у нас. Я просто предлагаю его обнулить, и тогда это будет говорить о снижении цены, которая ложится в принципе на конечного потребителя", - сказал Бухаров. Сейчас ставка налога для отрасли в РФ составляет 20%.

Также глава федерации рекомендовал расширить преференции для инвесторов, которые намерены реализовать в России проекты по строительству новых средств размещения в местах проведения крупных мероприятий. "Давайте, чтобы гостиничная отрасль могла действительно развиваться и цены у нас пошли вниз, построим больше отелей. Государство не будет это делать, значит, нужно создать преференции для бизнеса, который будет строить эти отели", - отметил он. По его словам, необходима такая экономическая модель, которая "гарантирует возврат вложенных инвестиций через 10-12 лет, как на Западе, а не через 15-18, как у нас".

Член генерального совета "Деловой России" Татьяна Веллер на онлайн-конференции поддержала предложение о преференциях. Она выступила за снижение ряда налогов - НДС, налога на имущество и налогов на фонд оплаты труда. "То есть [необходимо] комплексное решение вопроса, потому что налоговая нагрузка - это 40% от выручки каждого отеля", - заключила она.