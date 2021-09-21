Добыча углеводородов "Газпром нефти" вышла на допандемийный уровень

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Добыча углеводородов "Газпром нефти" уже вышла на допандемийный уровень, сообщил замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев на форуме SPE ATCE в ОАЭ.

"Весной 2020 года нам пришлось сократить производство почти на 20%, и сейчас мы планомерно наращиваем добычу, наращиваем ее. К настоящему времени совокупно по нефти и газу мы уже вышли на предпандемический уровень", - сказал он.

По словам Яковлева, сейчас добыча компании составляет около 2 млн баррелей в сутки.

"Я чувствую, что мы прошли окончательное испытание, которое нам принесла огромная волатильность рынка", - отметил топ-менеджер.

Он добавил, что сейчас компания сосредотачивается на том, чтобы реагировать на изменения рынка. "Мы переносим наш портфель на газ и газовый конденсат. И во-вторых, мы используем опцию улавливания углеводорода в качестве будущей бизнес-возможности", - сказал он.

Кроме того, в фокусе внимания компании остается Арктика, которая будет основным регионом роста компании. "Арктика - это место, где мы производим 30% нашей продукции и делаем 50% наших инвестиций", - подчеркнул замглавы компании.