{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Добыча углеводородов "Газпром нефти" вышла на допандемийный уровень

По словам замглавы компании Вадима Яковлева, сейчас добыча составляет около 2 млн баррелей в сутки

ДУБАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Добыча углеводородов "Газпром нефти" уже вышла на допандемийный уровень, сообщил замглавы "Газпром нефти" Вадим Яковлев на форуме SPE ATCE в ОАЭ.

"Весной 2020 года нам пришлось сократить производство почти на 20%, и сейчас мы планомерно наращиваем добычу, наращиваем ее. К настоящему времени совокупно по нефти и газу мы уже вышли на предпандемический уровень", - сказал он.

По словам Яковлева, сейчас добыча компании составляет около 2 млн баррелей в сутки.

"Я чувствую, что мы прошли окончательное испытание, которое нам принесла огромная волатильность рынка", - отметил топ-менеджер.

Он добавил, что сейчас компания сосредотачивается на том, чтобы реагировать на изменения рынка. "Мы переносим наш портфель на газ и газовый конденсат. И во-вторых, мы используем опцию улавливания углеводорода в качестве будущей бизнес-возможности", - сказал он.

Кроме того, в фокусе внимания компании остается Арктика, которая будет основным регионом роста компании. "Арктика - это место, где мы производим 30% нашей продукции и делаем 50% наших инвестиций", - подчеркнул замглавы компании.

Теги
Россия
МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу для "адекватного" пополнения ПХГ
Европа предстоящей зимой может "столкнуться со стресс-тестами" в виде резких похолоданий и незапланированных отключений, отметили в Международном энергетическом агентстве
Читать полностью