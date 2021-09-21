Финансирование ЦИК увеличится в 2022 году из-за изготовления новых КОИБ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в следующем году увеличится более чем на 2,7 млрд рублей, это связано с изготовлением и поставкой новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"На изменение расходов по направлению "Центральная избирательная комиссия РФ" повлияло увеличение бюджетных ассигнований: на изготовление и поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней в 2022 году на 2 млрд 830,0 млн рублей", - говорится в документе.

При этом в следующем году уменьшится бюджет на автотранспортное обслуживание работников ЦИК "в связи с передачей бюджетных ассигнований Управлению делами президента РФ".

Согласно документу, бюджетные ассигнования по направлению ЦИК в 2022 году составят 6 млрд 703,7 млн рублей. Изначально прошлогодний проект бюджета предусматривал, что финансирование комиссии в 2022 году составит 3 млрд 987,7 млн рублей.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова весной поручила заранее проработать вопрос о выпуске новых КОИБ к 2022 и 2023 годам. По ее словам, комиссия планирует увеличить количество комплексов на выборах до 25 тыс., чтобы "дойти до каждого района".