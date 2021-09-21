Чувашия подала заявку на расширение видов деятельности для инвесторов в ТОСЭР "Канаш"

ТАСС, 21 сентября. Власти Чувашии направили в Минэкономразвития России заявку на расширение видов экономической деятельности для резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Канаш". Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

"Решение позволит привлечь в моногород Канаш новых резидентов, готовых реализовать проекты в области логистики, переработки черных и цветных металлов, хранения сельскохозяйственной продукции", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

В настоящее время на территории ТОСЭР разрешены 13 видов экономической деятельности, включая производство одежды, металлических изделий, машин, электрооборудования, металлургическое производство. "Переход резидентов ТОСЭР "Канаш" от 13 разрешенных видов экономической деятельности к любым видам экономической деятельности, за некоторыми исключениями, несомненно, окажет положительное влияние на динамику ключевых показателей социально-экономического развития моногорода и Чувашской Республики в целом", - отметил Николаев.

В случае принятия положительного решения по заявке Чувашии в ТОСЭР инвесторы смогут реализовывать проекты, за исключением производства подакцизных товаров (кроме легковых автомобилей и мотоциклов), добычи сырой нефти и природного газа, производства нефтепродуктов, деятельности трубопроводного транспорта, оптовой и розничной торговли, лесозаготовки, операций с недвижимостью.

Статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен моногороду Канаш в 2019 году, сейчас здесь открыты производства 12 резидентов, которые вложили в свои проекты около 690 млн рублей и создали свыше 180 новых рабочих мест. В ТОСЭР планируется реализовать инвестпроекты на общую сумму 3,4 млрд рублей и создать более 400 рабочих мест. До 2025 года на территории опережающего социально-экономического развития намерены модернизировать инфраструктуру: реконструировать сети теплоснабжения, водоводы, системы очистки воды, построить сети водоснабжения и водоотведения.