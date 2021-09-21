Финансирование нацпроекта "Культура" в 2022 году увеличат на 18,7 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 43 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на реализацию национального проекта "Культура" в 2022 году, что на 18,7 млрд рублей больше утвержденного ранее. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Культура" запланированы в 2022 году в объеме 43 159,9 млн рублей, в 2023 году - 42 165,1 млн рублей, в 2024 году - 43 852,5 млн рублей, - сказано в документе. - Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ, в 2022 году увеличены на 18 720,0 млн рублей, в 2023 году - на 16 850,0 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, увеличены на 16 877,2 млн рублей".

В пояснительной записке уточняется, что изменения обусловлены реализацией апрельского послания президента РФ Федеральному собранию в части строительства и реконструкции сельских домов культуры и муниципальных музеев, их оснащения экспозиционно-выставочным оборудованием, модернизации театров юного зрителя и театров кукол, библиотек.