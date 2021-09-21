{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минцифры заявило, что технически готово запустить приложение "Госдоки"

Проект соответствующего указа находится сейчас в администрации президента, снимаются разногласия, отметил глава ведомства Максут Шадаев

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Для запуска приложения "Госдоки" в России есть все технические возможности. Об этом заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах международного форума Kazan Digital Week во вторник.

"Проект указа сейчас в администрации президента находится, снимаются разногласия. Технически мы готовы запуститься максимально быстро. Мы же запустили первый "Госдок", - сказал Шадаев.

Ранее сообщалось, что с июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Стоимость разработки проекта составит 50 млн рублей. Мобильное приложение "Госдоки" будет удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет при наличии учетной записи на портале госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу для "адекватного" пополнения ПХГ
Европа предстоящей зимой может "столкнуться со стресс-тестами" в виде резких похолоданий и незапланированных отключений, отметили в Международном энергетическом агентстве
Читать полностью