Минцифры заявило, что технически готово запустить приложение "Госдоки"

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Для запуска приложения "Госдоки" в России есть все технические возможности. Об этом заявил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев в кулуарах международного форума Kazan Digital Week во вторник.

"Проект указа сейчас в администрации президента находится, снимаются разногласия. Технически мы готовы запуститься максимально быстро. Мы же запустили первый "Госдок", - сказал Шадаев.

Ранее сообщалось, что с июня 2021 года приложение будет работать в тестовом режиме. Проект реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Стоимость разработки проекта составит 50 млн рублей. Мобильное приложение "Госдоки" будет удобным и безопасным способом для электронного хранения документов. Использовать приложение и предоставлять документы в виде QR-кода можно будет при наличии учетной записи на портале госуслуг. При этом цифровые двойники документов в "Госдоках" всегда будут актуальными.