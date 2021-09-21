Более 518 млрд рублей направят на реализацию нацпроекта "Образование" в 2022-2024 годах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Образование" на 2022-2024 годы запланированы в размере более 518 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2022 году в объеме 156 839,3 млн рублей, в 2023 году - 173 597,6 млн рублей, в 2024 году - 187 634,5 млн рублей", - указано в документе.

Уточняется, что в сравнении с действующим законом о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, финансирование в 2022 году увеличено на 35 млрд рублей, в 2023 году - на 23 млрд рублей. В 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, бюджетные ассигнования увеличены на 15 млрд рублей.

Нацпроект "Образование" изначально был рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Однако из-за пандемии ряд задач всех нацпроектов были продлены до 2030 года. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.