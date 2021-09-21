Пензенская область получит 2,2 млрд рублей на возведение школы в городе Спутник

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Пензенская область получит в 2022-2024 годах из федерального бюджета более 2,2 млрд рублей на строительство школы на 2 425 мест в городе Спутник - пригороде Пензы. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов, которая есть в распоряжении ТАСС.

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Пензу сообщила, что правительство поддержало финансирование строительства школы в Спутнике. По словам врио губернатора региона Олега Мельниченко, проблема не решалась несколько лет, несмотря на то, что в пригороде Пензы проживают более 40 тыс. человек и есть большая потребность в новой школе.

"За счет субсидии планируется осуществить строительство общеобразовательной организации на 2 425 мест в селе Засечное Пензенской области (11-я очередь строительства жилой застройки района город Спутник)", - отмечается в пояснительной записке.

Из документа следует, что в 2022-2023 годах регион получит ежегодно по 856 млн рублей на строительство объекта, еще 516,8 млн рублей - в 2024 году.

Школа рассчитана на 2 425 мест. Ранее сообщалось, что ее стоимость составляет около 2,3 млрд рублей.