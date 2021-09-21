МЭА призвало Россию увеличить поставки газа в Европу для "адекватного" пополнения ПХГ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу. Об этом говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации с ценами на газ, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что Европа предстоящей зимой может "столкнуться со стресс-тестами" в виде резких похолоданий и незапланированных отключений. При этом запасы газа в европейских хранилищах значительно ниже среднего за пять лет уровня. На этом фоне поставки газа из России в Европу ниже уровня 2019 года, хотя Россия полностью выполняет контрактные обязательства, отмечается в заявлении.

"МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа на европейском рынке и обеспечить заполнение хранилищ до адекватного уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону. Это также возможность для России подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок", - говорится в заявлении.

По мнению МЭА, напряженная ситуация на европейском рынке газа объясняется комбинацией факторов, в числе которых сильное восстановление спроса, сниженные поставки и погодные факторы. "Кроме того, европейские цены отражают ситуацию на глобальном рынке", - пишут эксперты МЭА, указывая на быстрые темпы восстановления спроса на газ на азиатском рынке, и, прежде всего, в Китае. Также произошло снижение предложения со стороны поставщиков СПГ, многие из которых были вынуждены уйти на длительные ремонты.

На фоне того, как цены на газ в Европе бьют рекордные уровни, электричество подорожало до максимума за последние десятилетие, превысив 100 евро за МВт⋅ч в некоторых странах ЕС. В Германии и Испании, например, цены на электричество выросли в 3-4 раза по сравнению с уровнем 2019 года, указывается в заявлении МЭА.

МЭА - международный институт, созданный в рамках ОЭСР. Основной задачей агентства является укрепление межстранового сотрудничества в области энергетики. МЭА действует в интересах создавших агентство развитых стран.