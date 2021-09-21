Бюджет жилищного нацпроекта планируется увеличить в 2022 году на 21 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюджет национального проекта "Жилье и городская среда" планируется увеличить в 2022 году на 21 млрд рублей, но уменьшить в 2023-2024 годах на 83 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований <…> увеличены на 21,077 млрд рублей, в 2023 году уменьшены на 29,392 млрд рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, уменьшены на 53,597 млрд рублей", - говорится в документе.

Таким образом, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году планируется направить 183,8 млрд рублей, в 2023 году - 189,6 млрд рублей, в 2024 году - 165,7 млрд рублей.

Наибольшие изменения параметров бюджета связаны с федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Так, в 2022 и 2023 годах предполагается дополнительно направлять 22,5 млрд рублей ежегодно на новую программу расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. При этом уменьшение бюджета в 2022 году на 11,4 млрд рублей, в 2023 году - на 50 млрд рублей и в 2024 году - на 53,6 млрд обусловлено переносом средств на 2021-2022 годы для ускоренного расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Кроме того, бюджет программы по стимулированию развития жилищного строительства в регионах России предполагается уменьшить в 2022 году на 1,5 млрд рублей и в 2023 году - на 1,9 млрд рублей из-за уточнения потребностей и опережающего финансирования в 2021 году, отмечается в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.