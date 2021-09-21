На систему базирования военных кораблей в Черном море выделят 2,28 млрд рублей в 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей будет выделяться ежегодно на создание системы базирования Черноморского флота (ЧФ) в 2022-2024 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования <...> будут направлены на <...> реализацию мероприятий, ранее реализуемых в рамках ФЦП "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации в 2005-2021 годах", в 2022-2024 годах в объеме 2 285,9 млн рублей ежегодно", - отмечается в документе.

Сейчас ведется строительство пункта базирования в районе Геопорта в Новороссийске в интересах Черноморского флота, который после завершения всех работ сможет вместить более 60 кораблей и судов.

Согласно данным открытых источников, по состоянию на май 2021 года в состав Черноморского флота входят более 260 кораблей и судов. В боевом составе - семь дизельных подлодок, один ракетный крейсер ("Москва" проекта 1164 "Атлант"), пять сторожевых кораблей, три патрульных корабля, шесть малых противолодочных кораблей, шесть малых ракетных кораблей, пять ракетных катеров, шесть морских тральщиков, два базовых тральщика, семь больших десантных кораблей, пять десантных катеров, 17 противодиверсионных катеров различных типов и другое.