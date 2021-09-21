Мишустин: новый бюджет учтет рост расходов на выполнение обязательств перед гражданами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новый бюджет на 2022-2024 годы будет предусматривать значительное увеличение расходов на выполнение обязательств перед гражданами России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании правительства в режиме видеоконференции.

"Сегодня мы рассмотрим большой пакет законопроектов, которые предусматривают ресурсы для развития экономики и социальной сферы, решение проблем, которые непосредственно волнуют наших людей. Наш бюджет ориентирован именно на то, чтобы в полной мере выполнить все обязательства государства перед гражданами. Расходы на эти цели сокращать не будем, наоборот, предусмотрено их значительное поэтапное увеличение в течение трех лет", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что финансирование национальных проектов в 2024 году к уровню 2020 года вырастет более чем на треть, почти в четыре раза больше средств будет направлено на реализацию задач, которые глава государства поставил в послании Федеральному собранию.