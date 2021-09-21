На развитие культуры и кинематографии в 2022-2024 годах направят 456 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на развитие культуры и кинематографии в 2022 - 2024 годах составят более 456 миллиардов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография" в 2022 году составят 152 210,8 млн рублей, в 2023 году - 151 359,7 млн рублей и в 2024 году - 153 109,5 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Культура, кинематография" составит в 2022 - 2024 годах - 0,1 процента", - говорится в документе.

Как уточняется в записке, доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Культура и кинематография" в 2022-2024 годах по сравнению с 2021 годом (0,7%) уменьшится и составит 0,6%. На изменение расходов повлияло, в частности, предоставление субсидии Президентскому фонду культурных инициатив в целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, увеличение финансирования на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию театров юного зрителя и театров кукол и финансирование других сфер культуры.

В новость была внесена правка (14:48 мск) - передается с уточнением в заголовке и лиде, правильно - на развитие культуры и кинематографии.