На финансирование здравоохранения в 2022-2024 гг. направят свыше 3,6 трлн рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на здравоохранение на период 2022-2024 годов запланированы в размере более 3,6 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2022 году составят 1 243 465,8 млн рублей, в 2023 году - 1 210 775,9 млн рублей, в 2024 году - 1 237 932,4 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Здравоохранение" составит в 2022 и 2023 годах - 0,9%, в 2024 году - 0,8%", - говорится в документе.

Отмечается, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2022 году по сравнению с 2021 годом, которая составляла 5,8%, уменьшится и составит 5,3%. В 2022 и 2023 годах она также уменьшится и составит 4,9% и 5% соответственно. "Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 385-ФЗ ["О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов], увеличены в 2022 году на 104 268,2 млн рублей, в 2023 году - на 102 095,9 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, на 27 156,5 млн рублей", - следует из пояснительной записки.

В частности, увеличение ассигнований на 8 млрд рублей запланировано на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию, в частности, на углубленную программу профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в 2022 году. На реализацию инициативы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" в 2022 году ассигнования увеличены на 9,2 млрд рублей, в 2023 году - на 10 млрд рублей.

При этом предусмотрено уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом и рядом других заболеваний до уточнения формы предоставления межбюджетного трансферта в 2024 году на 401 млн рублей.