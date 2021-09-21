На техническое переоснащение МЧС за три года выделят 37 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. 37 млрд рублей за три года будет выделено МЧС России на техническое переоснащение. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Программа технического переоснащения МЧС России до 2030 года - в 2022 и 2023 годах в объеме 15 000,0 млн рублей ежегодно, в 2024 году - 7 000,0 млн рублей", - говорится в документе.

Всего бюджетные ассигнования по разделу "Общегосударственные вопросы" составят в течение ближайших трех лет более 1,4 трлн рублей, из них в 2022 году - 554 367,0 млн рублей, в 2023 году - 444 011,4 млн рублей, в 2024 году - 444 767,1 млн рублей. Они будут направлены совершенствование системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих, исполнение решений правительства РФ и президента по развитию социальной сферы, финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа, выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку и прочее.