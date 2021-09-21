Мишустин заявил, что МРОТ с 2022 года превысит 13,6 тыс. рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зарплата почти 3 млн россиян вырастет в 2022 году за счет увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня выше 13,6 тыс. рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании правительства в режиме видеоконференции.

"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех млн человек", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Закон также закрепляет требование о том, что размер МРОТ должен быть "не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год".

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет.