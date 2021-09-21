Финансирование СК и Генпрокуратуры планируется увеличить в 2022-2024 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России планируется увеличить в 2022-2024 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по непрограммному направлению "Следственный комитет Российской Федерации" в 2022 году составят 49 млрд 113 млн рублей, в 2023 году - 50 млрд 704 млн рублей, в 2024 году - 52 млрд 239 млн рублей", - говорится в документе. В нем уточняется, что объемы бюджетных ассигнований планируется увеличить в 2022 году на 206 млн рублей, в 2023 году - на 168,6 млн рублей, а в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, - на 1,5 млрд рублей. На изменение расходов повлияло увеличение бюджетных ассигнований на строительство и реконструкцию объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса в 2022 году на 200 млн рублей, в 2023 году - на 160 млн рублей.

Как говорится в документе, бюджетные ассигнования по непрограммному направлению "Прокуратура Российской Федерации" в 2022 году составят 87,3 млрд рублей, в 2023 году - 90,1 млрд рублей, в 2024 году - 93,1 млрд рублей. Объемы бюджетных ассигнований по сравнению с утвержденными увеличены в 2022 году на 1,4 млрд рублей, в 2023 году - на 1,5 млрд рублей, в 2024 году - на 3 млрд рублей.

В документе поясняется, что на изменение расходов на прокуратуру РФ повлияло увеличение бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение органов прокуратуры Российской Федерации в 2022 году на 444,4 млн рублей, в 2023 году - на 393,4 млн рублей, а также на обеспечение полномочий по представлению интересов РФ в международных судах и арбитражах: в 2022 году - на 92,4 млн рублей, в 2023 году - на 94,3 млн рублей и в 2024 году - на 2 млн рублей. Кроме того, увеличатся расходы на строительство в Республике Тыва и Кемеровской области, в Суздале и Крыму, а также спального корпуса на территории ФГБУ "Санаторий РОП Генеральной прокуратуры Российской Федерации "Россия" в Крыму.