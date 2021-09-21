Более 8,7 трлн рублей выделят на нацбезопасность в 2022-2024 годах в России

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы на обеспечение национальной безопасности и работы правоохранителей составят 8,7 трлн рублей в следующие три года, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в 2022 году составят 2 818 916,0 млн рублей, в 2023 году - 2 918 902,2 млн рублей, в 2024 году - 3 021 054,3 млн рублей", - говорится в документе. При этом бюджет в 2022 году будет увеличен на 412,9 млрд рублей, в 2023 году - на 375,2 млрд рублей, а в 2024 году - на 102,1 млрд рублей. Доля нацбезопасности в общем объеме расходов увеличится и составит около 12%.

В частности, увеличатся расходы на работу Росгвардии на более 26 млрд рублей, на работу МВД - на более 29 млрд рублей и зарплату их сотрудников - на 8,8 млрд рублей.