На госпрограмму "Развитие культуры" в 2022 году направят 143,69 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансирование в РФ государственной программы "Развитие культуры" в 2022 году по планам составит 143,69 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие культуры", в 2022 году составят 143 687,6 млн рублей, в 2023 году - 143 892,9 млн рублей и в 2024 году - 145 670,3 млн рублей", - сказано в документе.

Уточняется, что объем финансирования по сравнению с утвержденным ранее увеличен в 2022 году на 25,97 млрд рублей, в 2023 году на 27,67 млрд рублей, в 2024 году на 1,777 млрд рублей.