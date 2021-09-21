Более 2,3 млрд рублей направят в России на программу нацполитики в 2022 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 2,3 млрд рублей планируется направить на мероприятия госпрограммы "Реализация государственной национальной политики" в России 2022 году. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Реализация государственной национальной политики", в 2022 году составят 2 313,3 млн рублей, в 2023 году - 2 221,3 млн рублей и в 2024 году - 2 240,1 млн рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что предусмотренные в обновленном проекте бюджета объемы ассигнований в 2022 году увеличены на 180,8 млн рублей, в 2023 году - на 73,4 млн рублей, в 2024 году увеличены на 18,9 млн рублей, по сравнению с объемами, предусмотренными проектом бюджета на 2023 год. В числе проектов, финансирование которых предполагается увеличить, "Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений", в его рамках дополнительные средства пойдут на приобретение оборудования для создания Ситуационного центра Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ. Кроме того, дополнительные средства предполагается выделить на проведение Международной конференции в рамках Международного десятилетия языков коренных народов (2022 - 2032 г. г.), Саммита коренных малочисленных народов Арктики в 2022 году, конференции для учащихся исламских учебных заведений Российской Федерации "Волжская Булгария и ислам. Одиннадцать веков истории" (в рамках празднования 1100-летия Волжской Булгарии) в 2022 году, Международного семинара по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики в 2022 году.

Также дополнительные деньги пойдут на увеличение размера премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.

В числе получателей дополнительного финансирования - учреждения ФАДН России по вопросам сохранения и развития языков коренных малочисленных народов России в связи с ликвидацией Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ.