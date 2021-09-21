МЭР надеется на переход ЦБ к нейтральной ДКП при выраженном тренде на снижение инфляции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает на быстрый переход ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике в случае ярко выраженного тренда на снижение инфляции в конце текущего - начале следующего года, сообщил журналистам представитель министерства.

"Мы закладываем оптимистичную гипотезу о том, что ЦБ достаточно быстро реагирует на изменения, и если у нас действительно тренд на снижение инфляции в конце этого года - начале следующего будет ярко выражен, ЦБ на это среагирует и перейдет обратно к нейтральной денежно-кредитной политике", - сказал он.

"Еще одна важная предпосылка, которую мы заложили в прогноз - что Центробанк будет своевременно реагировать на изменение ситуации с инфляцией, и не получится ситуация, когда жесткая ДКП сохранится дольше, чем это необходимо", - отметил представитель Минэкономразвития.