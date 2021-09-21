Минэк ожидает восстановления внутреннего и внешнего туризма не ранее 2024 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России ожидает восстановления внутреннего и внешнего туризма не раньше 2024 года, сообщил журналистам представитель министерства. Он добавил, что в макропрогноз до 2024 года министерство закладывает постепенную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России и в мире.

"Постепенная стабилизация (эпидемиологической ситуации). Если в прошлом году эпидемиология имела линейную связь с экономикой - растет заболеваемость, жесткий локдаун и так далее, - то сейчас уже связь не столь прямая", - сказал представитель министерства.

"Стопроцентное восстановление мы закладываем на горизонте 2023-2024 года, скорее даже 2024 года", - добавил он, отвечая на вопрос о восстановлении внутреннего и внешнего туризма.