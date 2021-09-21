Минэкономразвития: экономика РФ ощутит влияние глобального энергоперехода к 2024 году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Глобальный энергопереход начнет влиять на экономику России ближе к 2024 году, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ.

"С точки зрения внешних условий - мы несколько увеличили прогнозные цены на нефть на всем плановом периоде как основной параметр доходов бюджета. Повысили на этот год и понизили на последующие. Мы считаем, что на протяжении ближайших трех лет энергопереход на нас влияние не оказывает, а ближе к 2024 году это уже становится фактором", - сказал представитель министерства.

"История с энергопереходом - явно долгосрочная, она явно выходит за рамки 2024 года… На конце 2024 года влияние еще крайне незначительно. По прогнозу Международного энергетического агентства, в принципе рост потребления нефти будет продолжаться примерно до 2029 года", - добавил он.