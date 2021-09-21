В МЭР считают, что мировые цены на металлы и продовольствие, вероятно, прошли пик

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мировые цены на металлы и продовольствие, вероятно, прошли пик, после чего начнется их разворот, заявил журналистам представитель Минэкономразвития России.

"Определенные признаки того, что [цена на] те же металлы прошли свое пиковое значение, есть. С продовольствием сложнее <…> - аналитика говорит, что по многим видам продовольственных товаров пик также пройден, и начнется разворот", - сказал представитель министерства, отметив, что это учтено в рисковом сценарии макропрогноза.