В МЭР отметили, что влияние соцвыплат на инфляцию оказалось меньше ожиданий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Единовременные выплаты школьникам и пенсионерам сказались на инфляции в России меньше, чем ожидалось, заявил журналистам представитель Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин 22 августа предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Получить выплату пенсионеры должны к середине сентября. Кроме того, президент в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплатами будут охвачены более 20 млн детей.

"Мы очень боялись данных по инфляции на 13 сентября, но они оказались лучше, чем мы ожидали. Если детские выплаты практически сразу оказались на рынке, то вторые выплаты, которые в 2,5 раза больше, чем первые, такого разового влияния не оказали", - сказал представитель министерства. Он отметил, что траты этих средств населением будут носить длительный характер, а часть этих средств может уйти в сбережения. По оценке министерства, месячная инфляция будет прирастать до конца года темпами 0,3%.