Москва выделит средства для ремонта дорог к садовым товариществам в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва в период с 2021 года по 2023 год предоставит Московской области межбюджетный трансферт для ремонта подъездных дорог к садовым товариществам, размер трансферта составит 1 млрд рублей ежегодно, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы предоставит в 2021-2023 годы межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы бюджету Московской области в размере 1 млрд рублей ежегодно. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что выделяемые средства предназначены для проведения капитального и текущего ремонта подъездных дорог к садоводческим и огородническим товариществам. Решение о финансировании принято в рамках реализации соглашения о стратегическом развитии Московского региона, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в 2018 году.

В пресс-службе уточнили, что на территории Подмосковья насчитывается около 11,2 тыс. садоводческих и огороднических товариществ. Порядка 4 млн человек используют дома в этих товариществах в качестве места сезонного или постоянного проживания.