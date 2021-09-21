Мишустин заявил, что проект бюджета на три года предусматривает адресную поддержку граждан

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Адресная поддержка людей будет приоритетом в бюджете на ближайшие три года, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня у нас есть точное понимание, что и каким образом будет финансироваться в течение следующих трех лет, все это подкреплено конкретными цифрами", - отметил он на заседании кабинета министров во вторник.

"Конечно, наша главная задача - это адресная поддержка людей, прежде всего семей с детьми, всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся, одиноких родителей", - подчеркнул Мишустин. По его словам, "это существенные средства, все они заложены в бюджет и будут доведены до каждого региона страны, до каждого человека, кто нуждается в такой помощи". "Это и есть принцип справедливости", - заметил глава кабинета министров.

Он пообещал, что "большие ресурсы" будут направлены и на развитие здравоохранения, борьбу с опасными заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, онкологией, а также на модернизацию первичного звена здравоохранения. "Особое внимание будет уделено жителям сельских поселений и малых городов, для них медицинская помощь должна стать более доступной", - отметил премьер-министр. Поэтому, по его словам, "в бюджете предусмотрено финансирование на приобретение мобильных комплексов и новых автомобилей скорой помощи".

"Также по поручению президента на ближайшие годы запланирована большая работа для повышения доступности и качества образования", - проинформировал председатель правительства. "Мы сейчас можем серьезно улучшить ситуацию в этой сфере, чтобы наши дети и внуки получили больше возможностей и новые знания, и после окончания обучения были бы востребованы на современном и высококонкурентном рынке труда", - подытожил Мишустин.