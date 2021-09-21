Более 2 трлн рублей выделят за три года в России на обеспечение общественного порядка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более двух триллионов рублей будет выделено за следующие три года на государственную программу "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", в 2022 году составят 781 млрд 474 млн рублей, в 2023 году - 807 млрд 408 млн рублей, в 2024 году - 835 млрд 853 млн рублей", - говорится в документе.

При этом финансирование на предстоящие три года увеличено почти на 79 млрд рублей, что связано в том числе с реконструкцией объектов здравоохранения МВД России и строительством комплекса зданий и сооружений отдела МВД России по федеральной территории "Сириус", а также с комплексом мероприятий оперативно-служебной деятельности МВД, а именно с денежным довольствием сотрудников, а также в связи с организационно-штатным преобразованием Бюро специальных технических мероприятий. Всего, согласно документу, в госпрограмму вошли федеральный проект "Безопасность дорожного движения", ведомственный проект "Строительство объектов специального и жилищного назначения органов внутренних дел РФ", а также ряд комплексных мероприятий.