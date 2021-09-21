Россия планирует потратить более 1 трлн рублей на развитие образования в 2022-2024 годах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. РФ планирует выделить на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2022-2024 годах более 1 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на этот период, которая есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в 2022 году планируется выделить более 461 млрд рублей, в 2023 году - более 470 млрд рублей и в 2024 году - более 484 млрд рублей.

Как уточняется в пояснительной записке, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными ранее, "в 2022 году увеличены на 122 703,9 млн рублей, в 2023 году - на 110 365,7 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 13 973,2 млн рублей".

Госпрограмма "Развитие образования" утверждена в 2017 году. В качестве основных определены три цели: повышение качества и доступности образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.