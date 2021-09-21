Мишустин призвал кабмин ответственно подойти к обсуждению бюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства напомнил о предстоящем обсуждении федерального бюджета на 2022-2024 годы с Госдумой. Он призвал членов кабмина подойти к этой работе ответственно, обосновывать все решения и объяснять их эффект.

Во вторник на заседание был вынесен проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Сегодня завершается ключевой, но не последний этап бюджетного процесса. Нам предстоит с депутатами нового созыва Государственной думы детально обсудить главный финансовый документ. Прошу подойти к этой работе очень ответственно: будьте готовы обосновывать все цифры, объяснять, какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом", - подчеркнул премьер, обращаясь к участникам мероприятия.