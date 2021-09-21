В ФРГ экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) впервые подала иски против двух крупнейших автопроизводителей - BMW и Mercedes-Benz - с требованием снизить выбросы углекислого газа от их автомобилей, а также прекратить выпуск транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2030 году. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении организации.

Исковые заявления были направлены в соответствующие судебные инстанции Мюнхена и Штутгарта. Еще 2 сентября экологи направили автомобильным компаниям претензии, согласно которым в соответствии с Парижским соглашением по климату 2015 года и действующим законодательством ФРГ они должны взять на себя обязательства по обеспечению адекватной защиты климата к 20 сентября текущего года и прекращению использования двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. Однако компании, как подчеркнули в DUH, отвергли требования, что привело к подаче соответствующих исков.

"Решение конституционных судей означает, что у нас есть фундаментальное право на защиту климата. И не только государство должно уважать это право, оно также должно соблюдаться крупными корпорациями, которые несут ответственность за выбросы CO2 больше, чем целые промышленно развитые страны. Сейчас мы требуем этого в суде", - заявил адвокат Ремо Клингер, представляющий интересы экологов.

Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние проекта "Северный поток - 2" на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение. В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.