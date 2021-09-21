Программу льготной ипотеки в России под 7% планируется распространить на ИЖС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Программу льготной ипотеки в РФ на новостройки по ставке 7% годовых планируется распространить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Увеличением объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" <…> на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации по ставке до 7 процентов годовых в 2022 году на 21 100,0 млн рублей, в 2023 году - на 19 000,0 млн рублей в связи с продлением действия программы по 1 июля 2022 года, а также расширением условий программы в части ее распространения на индивидуальное жилищное строительство", - говорится в пояснительной записке.

Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022, на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Ранее программа льготной ипотеки выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.