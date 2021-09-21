Премьер Польши: рост цен на газ доказывает ошибочность проекта "Северный поток - 2"

ВАРШАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Текущий рост цен на газ представляет собой доказательство ошибочности проекта газопровода "Северный поток - 2". С таким утверждением выступил во вторник на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Это германо-российский проект, который я очень плохо оцениваю", - сказал он, напомнив, что Польша всегда выступала против строительства этого газопровода.

"Этот германо-российский союз я считаю стратегической ошибкой, доказательством чему являются растущие цены на газ", - добавил Моравецкий.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. По данным "Газпрома", по "Северному потоку - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

"Северный поток - 2" является коммерческим проектом, который реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.