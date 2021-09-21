Кабмин выделит 1,3 трлн рублей на нацпроект "Безопасные качественные дороги"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство в 2022-2024 годах выделит из бюджета 1,3 трлн рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

При этом в 2022 году планируется выделить 331,7 млрд рублей, в 2023 году - 445,8 млрд рублей, в 2024 году - 544,7 млрд рублей.

В пояснительной записке отмечается, что в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными в законе о федеральном бюджете на 2021 год, в 2022 году будут увеличены на 114,7 млрд рублей, в 2023 году - на 166,6 млрд рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, увеличены на 216,4 млрд рублей

По материалам Минфина, опубликованным раннее, нацпроект "Безопасные качественные дороги" один из наиболее эффективных проектов по исполнению расходов. Расходы на нацпроект на 1 августа исполнены на 46,4%.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента РФ был переформатирован и, в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году, до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.