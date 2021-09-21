Бюджет жилищной госпрограммы в 2022 году составит более 395,9 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Бюджет государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 2022 году составит более 395,9 млрд рублей, в 2023 году - более 423,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в 2022 году составят 395 915,0 млн рублей, в 2023 году - 423 964,5 млн рублей и в 2024 году - 338 530,5 млн рублей", - отмечается в пояснительной записке.

Предполагается увеличить бюджет жилищной госпрограммы по сравнению с утвержденным законом № 385-ФЗ в 2022 году на 131,5 млрд рублей, в 2023 году - на 91,3 млрд рублей, а в 2024 году уменьшить на 85,4 млрд рублей по сравнению с законопроектом на 2023 год.

Например, планируется увеличить объем субсидий по федеральному проекту "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации" на 2,99 млрд рублей в 2022 году и на 1,85 млрд рублей в 2023 году для реконструкции набережной и берегоукрепления реки Амур в Благовещенске, реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в Саратове, водоотведения и ливневой канализации в Беслане Республики Северная Осетия - Алания, обеспечения водоснабжения в поселке городского типа Крапивинский Кемеровской области и реконструкции городских очистных сооружений в Курске.

Бюджет индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов России по строительству и сфере ЖКХ планируется увеличить в 2022 году на 100 млрд рублей, но уменьшить в 2024 году на 274,8 млрд рублей. Также на мероприятия по сейсмоустойчивости жилых домов будут перенесены более 2,19 млрд рублей на 2021 год с 2022 и 2023 гг., в 2024 году финансирование планируется увеличить на 1,13 млрд рублей. Отмечается, что мероприятия по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, планируется перенести из госпрограммы "Социальная поддержка граждан" в жилищную госпрограмму и предусмотреть на эти цели 10 млрд рублей ежегодно.

Программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом "Жилье и городская среда".