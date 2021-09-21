Объем государственных внешних займов России в 2022 году составит 299,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем государственных внешних займов РФ в 2022 году составит 299,5 млрд рублей, в 2023 году - 235 млрд рублей и в 2024 году - 238 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Объем государственных внешних заимствований Российской Федерации в 2022 году составит 299 563,8 млн рублей (эквивалент $4 154,8 млн), в 2023 году - 235 169,4 млн рублей (эквивалент $3 234,8 млн) и в 2024 году - 238 099,2 млн рублей (эквивалент $3 235,0 млн)", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, объем погашения государственного внешнего долга РФ в 2022 году запланирован в объеме 190,9 млрд рублей (эквивалент $2,65 млрд), в 2023 году - 247,95 млрд рублей ($3,41 млрд), в 2024 году - 35,57 млрд рублей ($483,2 млн).