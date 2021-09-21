Путин: экономика РФ восстановилась, несмотря на нестабильную ситуацию на глобальных рынках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Экономика России восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"Отмечу, что, несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась", - отметил глава государства.

По мнению президента, Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией, ВВП страны вышел на докризисный уровень.

"По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен", - сказал Путин.