Московский НПЗ впервые принял гостей на проекте "Открой#Моспром"

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Одно из крупнейших промышленных предприятий столицы - Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) впервые присоединился к проекту "Открой#Моспром" сразу в двух форматах - офлайн и онлайн. О том, какие открытия ждали гостей этого производства, узнал корреспондент ТАСС, посетив площадку НПЗ.

Проект департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы "Открой#Моспром" стартовал в столице два года назад. Он объединил множество форматов: это офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия города, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн-мероприятиях приняли участие свыше 18 тысяч человек, а онлайн-аудитория проекта составила свыше 10 млн зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено почти 600 экскурсий более чем на 70 промышленных предприятиях и в их музеях.

"В этом году в офлайн- и онлайн-форматах проекта "Открой#Моспром" впервые принял участие Московский нефтеперерабатывающий завод. Первую тонну бензина на нем получили еще в 1938 году. Сегодня современное нефтеперерабатывающее предприятие обеспечивает топливом более трети рынка столичного региона", - рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

К онлайн-экскурсиям по столичным предприятиям организаторы проекта привлекают и звезд российской эстрады, актеров, ведущих деятелей искусства и спортсменов. Они проводят эфиры с производственных площадок и охотно делятся впечатлениями. Посмотреть выпуски можно как на страницах проекта "Открой#Моспром" в социальных сетях, так и в аккаунтах знаменитостей.

Город в городе

Известным гостем одной из таких онлайн-экскурсий - по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в столичном районе Капотня, - стал советский и российский альтист, дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет. Музыкант прошел по территории предприятия, постоянно задавал уточняющие вопросы сопровождавшему специалисту, благодаря чему получилась интересная и живая беседа. Ее все желающие также могут посмотреть на сайте проекта.

"Я был очень давно (на таком крупном предприятии - прим. ТАСС), участвовал в конкурсе и был на экскурсии на заводе по производству автомобилей. Меня покорила чистота, конвейер и скорость", - рассказал Башмет.

Все участники экскурсии получили специальные костюмы, обувь, каску и очки. Передвигаться по территории завода посторонним без сопровождающего нельзя, а до необходимых точек можно добраться благодаря курсирующим автобусам. Сотрудников не так много - снаружи почти никого нет, поэтому поначалу даже создается впечатление, что завод пустует.

"Тут действительно есть автобусы, которые довозят сотрудников и гостей до необходимого места. Всего более 10 остановок", - пояснил ТАСС руководитель программы экологической модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода Юрий Ерохин.

Он показал самые важные и интересные места на заводе и рассказал, что у некоторых установок есть собственные названия, например, "Биосфера" и "Евро+".

Интересные места МНПЗ

По словам Ерохина, площадь завода составляет 286 га. МНПЗ - один из самых компактных нефтеперерабатывающих заводов в России. "Мы посетим замечательную установку "Евро +", благодаря которой мы стали выпускать арктическое дизельное топливо. То есть топливо, которое можно использовать в арктической зоне, и оно не замерзает. И начали делать бензин с октановым числом 100 - это бензин, который используется в современных и очень мощных автомобилях", - пояснил специалист.

Первой остановкой стала центральная операторная, которая является, по сути, сердцем МНПЗ. Тут находятся операторы, которые управляют всеми технологическими процессами. В зале большое количество дисплеев, на которых указаны основные показатели. Кроме того, в центральной операторной находится табло автоматизированной системы мониторинга воздуха, которая контролирует экологические показатели на предприятии.

Второй остановкой стали биологические очистные сооружения "Биосфера", которые очищают все сточные воды, которые образуются на МНПЗ. Гостям объяснили принцип работы сооружений и рассказали, что для очистки воды используются специальные микроорганизмы.

"Миллионный" интерес

В прошлом году в связи с ограничениями, вызванными ситуацией с распространением коронавируса, состоялось только два этапа офлайн-экскурсий: первый - в феврале, еще до пандемии. Второй - в сентябре, в ограниченном режиме, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В 2021 году этап проекта "Открой#Моспром" со звездами также начался в феврале: народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, посетив предприятие Grishko, вручную вырезал детали для пошива пуант, артист Сергей Жуков и его супруга на КБК "Черемушки" узнали секретный рецепт торта "Медовик", а певец Миша Марвин побывал на Карачаровском механическом заводе. В марте известный телеведущий и певец Тимур Родригез провел онлайн-экскурсию по столичному предприятию микроэлектронной продукции - "Микрон".

С 12 по 16 апреля знаменитости посетили предприятия, выпускающие ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Запись прямых эфиров можно посмотреть на страницах проекта "Открой#Моспром" в социальных сетях. Тогда знаменитыми гостями производственных площадок стали актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна.

В рамках еще двух этапов - в июле и сентябре - артисты театра и кино Катерина Шпица, Антон Богданов, Марк Богатырев и Алексей Чадов, а также телеведущая Арина Шарапова провели онлайн-экскурсии на столичных промышленных предприятиях. Четвертый сезон проекта "Звездный "Открой#Моспром" посмотрели свыше миллиона зрителей.