Расходы на работу Совфеда в 2022 году составят около 6,6 млрд рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на обеспечение деятельности Совета Федерации в 2022 году составят около 6,6 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в документе, в 2023 году на работу Совфеда будет выделено почти 6,757 млрд рублей, а в 2024 году расходы сократятся и составят порядка 6,376 млрд рублей.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом о бюджете на 2021 году, увеличены в 2022 году на 179,7 млн рублей, в 2023 году на 182,5 млн рублей, а также уменьшены в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными данным законопроектом на 2023 год, на 380,4 млн рублей", - говорится в документе.

Одной из причин сокращения расходов к 2024 году в документе названо уменьшение оплаты труда помощников сенаторов. Кроме того, почти на 585 млн рублей сокращается финансирование в связи с изменениями в Бюджетном кодексе РФ, которые предусматривают ограничение с 1 января 2024 году случаев и оснований предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Дополнительные ассигнования на верхнюю палату при этом потребуются в связи с индексацией оплаты труда в 2024 году (222,5 млн рублей), в связи с авиаперелетами сенаторов (дополнительно 100,5 млн рублей в 2022 году и 2023 году), на приобретение комплекса технологических электронных систем для проведения мероприятий Совфеда (50,8 млн рублей в 2022 году), на услуги в залах официальных лиц и делегаций (26,8 млн рублей в 2022 году, 27 млн в 2023 году), а также в связи с уточнением структуры расходов на оплату труда федеральных государственных гражданских служащих (13,3 млн в 2022 году, 67,2 млн рублей в 2023 году.